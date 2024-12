Il difensore e capitano della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Cagliari, a partire dalle condizioni di salute del compagno Edoardo Bove dopo il grande spavento della scorsa settimana.

“Vogliamo rivedere e riabbracciare Bove”

Ranieri si esprime così su Bove: "Edoardo lo sentiamo tutti i giorni. Per fortuna sta bene e sta facendo tutti gli esami necessari, noi non vediamo l'ora di rivederlo e riabbracciarlo. Però dico una cosa: ci vuole un po' di rispetto in più perché stanno uscendo tante cose non vero. Chiedo un po' di rispetto e di privacy nei suoi confronti".

"Sull'eliminazione dalla Coppa Italia…"



E sull'eliminazione dalla Coppa Italia commenta: "Purtroppo mercoledì siamo usciti dalla Coppa ed era un nostro obiettivo arrivare più avanti possibile ma è andata così. Ora c'è il Cagliari che è una grande squadra e vogliamo riscattarci".