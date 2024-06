Giocondo Martorelli, esperto procuratore di mercato, ha parlato a Radio Bruno Toscana della nuova Fiorentina, che ha ingaggiato Goretti e Palladino nel nuovo organico:

“Giusta la scelta di affiancare a Pradè un giovane come Goretti”

“La Fiorentina cerca continuità e lo dimostra con la conferma, in tutti questi anni, di Pradè. Conosco Goretti, professionista serio e preparato: per lui sarà un grande stimolo rappresentare un club come quello di Firenze. Lo trovo un binomio giusto di rapporti, affiancando un esperto come Pradè a un giovane come Goretti”.

“Bene Palladino, ma gli servirà anche una squadra all'altezza”

“Palladino ha tanta voglia di crescere e di migliorarsi. Quando un allenatore valorizza i giovani è sinonimo di positività. Mi auguro che possa continuare a fare bene dopo questo salto rispetto a Monza. Sarà importante capire come reggerà la pressione quando arriverà, perché la piazza di Firenze è più esigente. Inoltre, ci sarà da capire quale organico avrà a disposizione: io non ho mai visto grandi allenatori vincere con rose non all'altezza degli obiettivi”.

“Il mercato estivo avrà anche l'impronta di Barone”

“Il 70% del mercato estivo sarà stato fatto quando ancora era in vita Joe Barone, poiché funziona così nelle grandi società. Pradè avrà sicuramente già pronta la lista dei calciatori cui provare ad acquistare. La Fiorentina è cresciuta molto in questi anni, in virtù della proprietà che è passata dal lottare per la salvezza ai primi posti in classifica. Poi, certo, i tifosi sono ambiziosi ma il club ha lavorato tanto per raggiungere le finali”.