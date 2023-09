FOTO - Il curioso metodo dell’Argentina di Nico Gonzalez per combattere l’altitudine di La Paz

Non solo l’impegno con l’Argentina, c’è anche l’altitudine di La Paz, città boliviana, a preoccupare per il ritorno in Italia di Nico Gonzalez (e Beltran, che però non dovrebbe essere della partita). La capitale del Sudamerica, dove si svolgerà la partita tra l’Albiceleste e la Bolivia, è situata a oltre 3mila metri sopra il livello del mare e rappresenta un rischio per i giocatori, vista l’aria piuttosto rarefatta del posto.

Per ovviare al problema, o almeno provarci, i giocatori dell’Argentina hanno avuto a disposizione durante il viaggio delle bombolette d’ossigeno portatili, per aiutarli nella respirazione, come mostrato da Mac Allister sui propri social: