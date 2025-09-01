Richardson verso l'addio: un club di Serie A avanza per il centrocampista della Fiorentina
Arriva un aggiornamento di mercato sul fronte uscite per la Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio, il Verona avanza per Amir Richardson per il centrocampo.
Richardson verso Verona
La notizia è fresca di pochi minuti e la sensazione è che l'affare possa andare in porto. Tuttavia, le ore al gong finale del calciomercato sono sempre meno, ma la trattativa pare ben avviata. Il marocchino lascerà la Viola dopo una sola stagione?
