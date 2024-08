Palladino scioglie i dubbi su Beltran: il Vichingo sarà una risorsa importante per la sua Fiorentina

Quella di Raffaele Palladino alla vigilia del match contro la Puskas Akademia è stata una conferenza stampa ricca di spunti. Il nuovo tecnico della Fiorentina non ha paura di dire le cose che pensa, e in queste prime uscite davanti ai giornalisti ha sempre risposto a tutte le domande senza troppi giri di parole o strategie. Dalla situazione di Nico Gonzalez a quella di Amrabat, passando per uno dei grandi punti interrogativi di casa viola: Lucas Beltran.

Beltran è il vice Kean

“Può fare sia la punta sia il trequartista, ma in quest'ultima posizione non ho ancora avuto il tempo di provarlo”. Parole con cui Palladino ha chiarito una volta per tutte i dubbi sulla posizione in campo dell'argentino: sarà lui, contando anche il probabile addio di Kouame, il vice Kean.

Ma per lui c'è spazio anche dietro la punta

Ciò non significa che, all'occorrenza, non possa occupare un posto dietro la punta. Un reparto ad oggi già abbastanza affollato considerando i vari Colpani, Gudmundsson, Sottil, Barak e Ikoné, ma Beltran ha caratteristiche uniche. Quella fame e quella garra che solo gli argentini possiedono e che ha già colpito mister Palladino: “Da quando è tornato si è allenato fortissimo, mi piace molto il suo atteggiamento”. Non parla così chi non ha intenzione di puntare su un giocatore.