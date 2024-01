Arthur: Ecco la cifra che serve alla Fiorentina per riscattarlo. Sconti minimi da parte della Juventus

22 milioni di euro. Questa la cifra fissata tra Fiorentina e Juventus per il riscatto, eventuale e a fine stagione, di Arthur Melo. Una somma che la scorsa estate, quando il centrocampista brasiliano veniva da un momento molto difficile, sembravano un'esagerazione.

La rivalutazione a Firenze

Il regista però a Firenze ha saputo rivalutarsi e adesso come adesso possono essere anche un affare per il club viola, che si ritrova in casa il centrocampista perfetto per le proprie esigenze.

Possibilità di sconti minimi

Possibilità di sconti a fine stagione? Se verranno applicati dalla Juve, saranno minimi, si legge stamani su Tuttosport. Anche perché i bianconeri vorrebbero reinvestire questi soldi (più quelli che potrebbero entrare per il talento Soulè) per acquistare Koopmeiners dall'Atalanta.