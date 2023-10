Sorride la Fiorentina, che si gode le sei reti rifilate al Cukaricki con una classifica decisamente più positiva nel girone di UEFA Europa Conference League. Durante il largo successo della Viola, si è giocata anche Genk-Ferencvaros, l'altra gara del gruppo F, finita 0-0.

Risultato? Fiorentina prima a pari merito, a 5 punti, esattamente come la formazione belga e quella ungherese. Fanalino di coda la squadra battuta oggi dai gigliati.

In Europa League, intanto, la Roma di Jose Mourinho strappa tre punti contro lo Slavia Praga: tutto facile, pratica chiusa in 17 minuti e 2-0 finale.

Va peggio all'Atalanta. Gasperini si ferma in trasferta contro lo Sturm Graz. I nerazzurri vanno in vantaggio, poi la rimontano con gli avversari in dieci. A cinque minuti dalla fine, gli austriaci la riacciuffano su rigore: è 2-2.