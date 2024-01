Borja Valero... in bianconero? Il retroscena dell'ex viola: "Gilardino mi voleva a Siena"

Ma ve la immaginate un'icona della Fiorentina come Borja Valero con una maglia bianconera? L'ex centrocampista ha vestito il nerazzurro dell'Inter e il grigionero del Lebowski, ma avrebbe potuto cambiare provincia in Toscana per un'ultima esperienza tra i professionisti, nel 2020.

Borja Valero a Siena?

Ecco il retroscena di Borja Valero a DAZN: “Appena diventò allenatore, Gilardino andò al Siena e mi voleva in Lega Pro. Perché ho detto no? Avevo già smesso col calcio professionistico, ero a fine carriera e sentivo di esserlo. Cercavo un'esperienza tra i dilettanti”.

Poi arrivò la Fiorentina, per un ultimo anno in maglia viola.