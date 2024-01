Non un bellissimo ritorno, per l'ex Fiorentina Lorenzo Venuti. Tornato a Lecce dopo la scadenza del contratto con i viola, il classe '95 non trova spazio in Salento. Per lui solo qualche passerella sparsa e due sole presenze da titolare, una delle quali in Coppa Italia.

No alla B, però…

Come riporta il Giornale di Sicilia, Venuti è sempre stato convinto a dire “no” all'ipotesi di un ritorno in Serie B. Chi prova a fargli cambiare idea è il Palermo di mister Corini, in piena lotta per i playoff e con alle spalle il City Football Group, importanti fattori per convincerlo. L'ex viola è finito sul taccuino del direttore sportivo rosanero, Rinaudo, che potrebbe tentare un affondo già in settimana.