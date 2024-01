Gli altri due esterni della Serie A che piacciono alla Fiorentina. Ma con un club è complicato intavolare una trattativa

Le opportunità in Bundesliga non impediscono alla Fiorentina di trasformare altre idee di mercato in trattative vere e proprie. E prima di ogni altro possibile intervento, l'esterno richiesto da Italiano è la prima questione da risolvere. Piacciono due nomi dalla Serie A, ma ancora poche novità.

Difficoltà col Lecce

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, piacciono Cyril Ngonge del Verona (club che ha anche Faraoni e Terracciano, terzini graditi) e Gabriel Strefezza del Lecce.

Ngonge nome caldo

Il più raggiungibile è senza dubbi il belga, anche perché servirebbe un lavoro di mediazione enorme per arrivare al numero 27 giallorosso, visti i rapporti ai minimi termini tra la Fiorentina e i salentini.