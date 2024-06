Braida: "Quando parti dall'alto e ti confermi, vuol dire che sei bravo. Palladino è un predestinato"

Questo pomeriggio l'ex dirigente di Milan e Barcellona Arriedo Braida, durante un collegamento con il Pentasport, per parlare del nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino:

“A Palladino auguro una carriera brillante e importante, perchè quando uno parte dall’alto e si conferma vuol dire che è bravo. E non tutti ci riescono, qualcuno necessita un percorso attraverso esperienza e tempo. Lui all’improvviso si è trovato dalla Primavera alla prima squadra, ed ha saputo confermare coi grandi quello che faceva coi giovani. Questo vuol dire che anche lui è un predestinato, poi ovviamente nel calcio può succedere di tutto. Raffaele ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Auguro alla Fiorentina che possa far bene almeno quanto fatto a Monza nelle ultime due stagioni”

“Galliani è l'esempio: l'esperienza nel calcio conta molto”

Ha anche parlato di Galliani: “L’esperienza nel calcio ti aiuta molto, e non si può comprare. Non è un caso se nel mondo del calcio ci sono ancora tanti dirigenti come Corvino, e tanti altri, che sono li da tanti anni: hanno dimostrato di poter confermarsi a questi livelli attraverso il lavoro”.

“Con Palladino in panchina e qualche acquisto mirato la Fiorentina..”

Ha poi concluso facendo un pronostico sulla prossima stagione della Fiorentina: “A mio avviso molto dipende dalle scelte che verranno fatte in fase di costruzione della squadra. La Fiorentina ha tutte le strutture per fare bene e per fare il salto di qualità credo che debba fare un salto in più per confermarsi con le grandi. Fatto trenta va fatto trentuno. Immagino che questo sia un salto importante, e gli auguro di farlo. Con Palladino e qualche acquisto azzeccato una piazza come Firenze può arrivare alto”.