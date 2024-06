De Ponti: "Franchi? Con Funaro adesso è difficile tornare indietro. Curioso capire cosa farà la Fiorentina"

Questo pomeriggio il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti, intervenuto a Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il risultato elettorale delle comunali a Firenze, con un particolare sguardo a quel che sarà dello Stadio Franchi e dei rapporti che verranno instaurati con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Quando è passata in redazione da noi per le ultime interviste prima delle votazioni, Sara Funaro ha detto che proseguirà sulla linea del suo predecessore, e che in qualche modo troverà una soluzione per coprire la cifra mancante per il completamente dei lavori. Detto questo credo che la sua intenzione sia di dialogare con la Fiorentina, ma che la direzione presa ormai sia quella. I lavori di demolizione sono ampiamente iniziati, con la Fiesole che è inagibile: tornare indietro adesso non si può. E’ chiaro a tutti che la Fiorentina, in modi anche non troppo nascosti, ha fatto il tifo per Eike Schmidt e adesso dovrà riposizionarsi. Di sicuro è difficile che Funero faccia sconti al club gigliato, e non segua la linea Nardella. Mi è comunque parso di capire che il tema stadio, nell’agone elettorale, abbia contato relativamente poco”.

“Sono curioso di capire cosa farà adesso la Fiorentina: passo indietro, o continuare sulla stessa linea”

Ha poi concluso: “La Fiorentina si comporta sempre in maniera molto drastica, quindi non so cosa farà d’ora in poi: non so se farà un passo indietro o manterrà la sua posizione. Il certo è che se dovessero bloccare i lavori non è che a questo punto la Curva Fiesole sarebbe recuperabile, sarebbe soltanto un ulteriore dilazionamento dei lavori. L’ipotesi della Fiorentina ad ora la vedo un po’ completa”.