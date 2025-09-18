Fioccano i complimenti per Amatucci: "É fondamentale, si è calato perfettamente nello stile di gioco e dà un senso al Las Palmas"

Lorenzo Amatucci bene, anzi benissimo. Il centrocampista che la Fiorentina ha prestato al Las Palmas (seconda divisione spagnola) è stato protagonista nella vittoria ottenuta dalla sua squadra nell'ultimo weekend.

E intanto fioccano complimenti all'indirizzo del giocatore: “Si è calato perfettamente nello stile che il Las Palmas intende giocare, è fondamentale” si legge su un giornale che fa cronaca della squadra delle Canarie.

E anche: “Iván Gil, Manu Fuster, Enzo Loiodice e, soprattutto, Lorenzo Amatucci danno un senso al sistema di gioco".

Chi ben comincia è senza dubbio a metà dell'opera e in questo senso la nuova avventura del classe 2004 è partita per il verso giusto.