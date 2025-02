Stasera in campo al Franchi, con uno sguardo alla sfida di San Siro: sono tre i diffidati che rischiano

In occasione della sfida di stasera tra Fiorentina ed Inter, il recupero della 14esima giornata di Serie A interrotta al 16' del primo tempo a causa del malore che ha colpito Edoardo Bove, uno degli aspetti da non sottovalutare sarà quello relativo alla situazione dei diffidati. Un esempio su tutti quello di Dumfries e di Comuzzo, che stasera saranno a disposizione dei propri allenatori ma rimarranno fuori nella partita del Meazza tra nerazzurri e viola in programma lunedì.

Dumfries e Comuzzo sono già out, ma qualcuno potrebbe fargli compagnia

A loro due però potrebbero aggiungersi altri due giocatori, due viola e uno nerazzurro, che, nel caso in cui ricevessero un cartellino giallo questa sera, saranno costretti a scontare la squalifica nella prossima giornata. Stiamo parlando di Robin Gosens, Rolando Mandragora e Alessandro Bastoni sono tutti in diffida e che con un ammonizione salteranno il prossimo confronto tra le due squadre.