La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli opta ancora per Piccoli, mentre a centrocampo esordiscono i nuovi. C'è Solomon

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina ha reso noto la formazione titolare che tra poco più di un'ora scenderà in campo allo Stadio Maradona contro il Napoli di Antonio Conte.

Le scelte di Paolo Vanoli in vista del Napoli

Il tecnico gigliato ha sciolto ogni dubbio su chi sarà il centravanti titolare: dal primo minuto in campo ci sarà Roberto Piccoli, con Kean che si accomoda in panchina pronto a dire la sua a gara in corso. In porta torna De Gea con davanti a lui la stessa difesa vista contro il Cagliari. Centrocampo a tre composto da Fagioli, in cabina di regia, con Brescianini e Fabbian ai suoi lati. Il tridente offensivo è composto da Solomon e Gudmundson con Piccoli unica punta.

Queste la formazioni ufficiali della gara

Napoli (3-4-2-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus; 3 Gutierrez, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 26 Vergara, 20 Elmas; 19 Hojlund.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Brescianini, Fabbian; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All.: Vanoli