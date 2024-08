Pedullà: “Il Genoa continua la sua ricerca per il post Gudmundsson, dopo Simeone interesse per un attaccante di Premier League”

Come gia sottolineato durante gli ultimi giorni, se fino a poco tempo fa era tutto fatto per il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, adesso la trattativa è tornata in fase di stallo. Il Genoa, che si è trovato a lasciar partire Retegui, adesso ha deciso di non lasciar partire l’islandese prima di aver trovato un degno sostituto. Situazione che ha indispettito e non poco la Fiorentina e l’entourage del giocatore che dopo mesi di trattativa erano riusciti finalmente a trovare un accordo. Ed in questo domino è stato inserito anche Nico Gonzalez, che prima dell’arrivo dell’ormai ex gioiello del Genoa non verrà lasciato partire dai viola.

Ennesimo sondaggio del Genoa per il post Gudmundsson: che sia lui il sostituto ideale?

Allo stesso tempo il Genoa, considerando la volontà del giocatore, ha capito che non può far altro che lasciarlo partire, e per questo si è subito messo a caccia del sostituto. Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Nzola, Milik e Simone, ma nelle ultime ore la dirigenza rossoblu sembra aver trovato un profilo idoneo e alla sua portata. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Alfredo Pedullà il Genoa è piombato su Fabio Silva del Wolwerhampton.

Portoghese, classe 2002, esterno d'attacco duttile.

Dopo averlo cercato con insistenza già nella sessione invernale, vista la situazione in cui si è ritrovato ad una settimana dall’inizio del campionato, questo potrebbe essere il momento giusto. L'attaccante portoghese del Wolverhampton ha un contratto in scadenza tra meno di due anni ed è capace di giocare sia da punta che da attaccante esterno: un giocatore dalla duttilità tattica capace, in teoria, di ricoprire le stesse mansioni di Gudmunsson. Per ora si tratta solo di un sondaggio, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima offerta ufficiale.