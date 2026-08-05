Ecco il terzo nome per la ripartenza del calcio italiano: Gianfranco Zola coordinerà le Nazionali giovanili

I tifosi della Fiorentina si godono il momento, e non potrebbe essere altrimenti. Con il mercato strepitoso che sta facendo Paratici, coronato oggi dall'arrivo di Mastantuono e comunque non ancora concluso, c'è tanta voglia che inizino le partite vera e quindi il primo turno di Coppa Italia ma soprattutto il campionato con l'esordio sul campo della Roma.

Un nuovo nome in azzurro

In questo contesto in quel di Firenze assume forse ancora meno importanza ciò che invece succede sul fronte Nazionale, dove altresì si registrano novità. Dopo la nomina del ct Roberto Mancini e del dt Claudio Ranieri, infatti, la Federazione ha annunciato che Gianfranco Zola sarà il nuovo coordinatore per i progetto delle attività giovanili del Club Italia.