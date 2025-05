L'ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, analizzando la situazione di casa Fiorentina dopo le dimissioni improvvise di Palladino.

‘Rapporto Pradè non funziona, c’è da ricompattare l'ambiente'

“Palladino ha fatto delle riflessioni ampie e approfondite, alla base di quanto è accaduto c’è il rapporto che ha con Pradè, un aspetto che non va sottovalutato. Un direttore sportivo e un allenatore che non vanno d’accordo ti fanno partire già in svantaggio 2-0. Palladino ha sempre difeso la squadra, si trova un direttore sportivo che entra duro, alle prime difficoltà la situazione si farebbe molto difficile. C'è da ricompattare un ambiente e pensare alla squadra, in certi casi le risposte di Pradè in conferenza stampa non mi sono piaciute”.

‘Difficile progettare con tanti prestiti, lo scorso anno…'

“La stagione è stata particolare. La Fiorentina ha iniziato l’annata ad agosto senza un’identità di squadra, a Parma giocavano dei calciatori che poi sono andati via, Amrabat ad esempio era con le valigie. Se si progetta si sa già dove intervenire, invece la rivoluzione è avvenuta all’ultimo tuffo e con tanti prestiti, che poi richiedono un riscatto da valutare o meno, così è difficile. Se si crede in un calciatore lo si compra, per costruirci qualcosa attorno. A gennaio è accaduto lo stesso, poi non è semplice assemblarli. A livello di punti, è stato fatto anche troppo, anche se al quarto anno è dura appassionarsi ancora alla Conference”.