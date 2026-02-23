L'infortunio al ginocchio di Beltran diventa improvvisamente preoccupante

Sembrava un semplice fastidio al ginocchio che comunque ha impedito all'attaccante prestato dalla Fiorentina al Valencia, Lucas Beltran, di allenarsi la scorsa settimana e di partecipare alla trasferta di Villarreal.

Preoccupante

D'un tratto però è diventato più preoccupante, perché persiste il dolore che non permette allo stesso Beltran di lavorare con continuità.

Accertamenti

Per questo motivo, stando a quanto raccontato dai media che seguono la formazione valenciana, saranno necesseri ulteriori accertamenti, ai quali il giocatore si sottoporrà oggi stesso. Tutto ciò, ovviamente, per determinare l'esatta natura del suo problema al ginocchio e gli eventuali tempi di recupero.