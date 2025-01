Il David viola pronto a parare la crisi della sua Fiorentina

La Gazzetta dello Sport questa mattina si concentra su uno dei protagonisti della Fiorentina in questo inizio di stagione: David De Gea. Il quotidiano riporta i numeri dell'estremo difensore viola, arrivato da svincolato dopo l'esperienza al Manchester United. In 16 presenze in campionato De Gea ha fatto 46 parate, di cui 25 su tiri effettuati in area di rigore. La percentuale fra i tiri verso la sua porta e i successivi interventi è del 73% e in particolare 64,1% in area e 87,5% sulle conclusioni da fuori. Per sei volte ha tenuto la porta inviolata e precisamente contro Cagliari, Como, Torino, Genoa, Lecce ed Empoli. Nelle ultime 5 sfide invece la Fiorentina ha incassato 10 reti (in media 2 a partita), un dato opposto rispetto alla sequenza delle 8 vittorie consecutive dove i gol subiti erano stati appena 3.

Scrive La Gazzetta: “Impossibile dimenticare alcune prodezze, ben fotografate dall’espressione degli attaccanti fermati proprio quando erano già sul punto di esultare. Ne sa qualcosa Dusan Vlahovic, che a fine dicembre sembrava incredulo dopo la sua semirovesciata respinta in extremis. L’attaccante bianconero dopo aver sorriso amaramente si è fatto anche il segno della croce. Ancor prima contro la Roma David si era superato in particolare su una punizione battuta da Dybala, senza dimenticare i due rigori parati nella sfida casalinga al Milan. Solo alcuni esempi che certificano la forza del campione fra i pali che ha il compito fondamentale di dare sicurezza a tutto il reparto difensivo. Il David Contro il Toro per rinascere, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime 5 partite, servirà anche la saracinesca umana che a tratti in stagione è sembrato addirittura insuperabile".