Sulla partita di ieri sera tra Napoli e Fiorentina si è espresso il giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni: “Si sono visti i limiti della squadra di Italiano, anche se la classifica in campionato e il percorso nelle coppe tendono a nasconderli. I problemi però ci sono, soprattutto davanti e sono aumentati dopo l'infortunio di Nico Gonzalez. Ikoné non riesce a vedere la porta neanche su rigore, Brekalo è un fantasma che dopo Torino ha avuto un involuzione incredibile”.

“Kayode e Biraghi sono in difficoltà”

“Qualche segnale di ripresa c'è - ha aggiunto Compagnoni però non basta, la Fiorentina ha grossi problemi a concretizzare e poi ha qualche giocatore fuori forma. Kayode non è neanche l'ombra di quello che abbiamo apprezzato dopo l'infortunio di Dodò, lo stesso Biraghi non sta attraversando un buon momento. Tutte cose che ci stanno nell'arco di una stagione, solo che se succedono tutte insieme poi i risultati ne risentono”.