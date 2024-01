Marianella: "Ieri la Fiorentina ha dimostrato di avere dei limiti. Ora la società deve intervenire con degli acquisti"

Le parole della voce di Sky

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato a Lady Radio: “La delusione si leggeva chiaramente sul volto di Vincenzo Italiano. La Fiorentina è arrivata meglio alla partita rispetto al Napoli, e mi aspettavo che lo dimostrasse nei primi minuti. Non ho visto nei giocatori viola la giusta cattiveria, nel secondo tempo non c’è stata nessuna reazione al rigore sbagliato. Milenkovic ieri ha giocato forse la sua peggior partita stagionale. Italiano le ha provate tutte, ma la squadra non rispondeva”.

“Ora la società deve dare una mano”

E poi sul rigore ha aggiunto: “Ancora non ho capito perché l’ha tirato Ikoné, non esiste una cosa del genere e la partita alla fine è girata su quell’episodio. La stagione della Fiorentina resta straordinaria, ma la partita di ieri deve essere un campanello d’allarme e far capire che questa squadra ha dei limiti e che le mancano delle alternative. La società ora deve intervenire e dare una mano con degli acquisti”.