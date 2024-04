La Gazzetta dello Sport: Per Firenze...e per l'Italia

Due pagine sull'impegno della Fiorentina in Conference League. Le troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 14

Titolo grande sul match: "Per Firenze Per l'Italia". E ancora: "La Viola va a caccia di una coppa E può regalararci la quinta in Champions". Sommario: "Una vittoria può valere i punti che ci servono nel ranking Italiano carica: "E' la partita più importante di questi mesi".

Pagina 15

Presente un'intervista fatta con l'ex attaccante viola, Daniel Bertoni che dice: "Vietato subire gol e movimento davanti Punto su Bonaventura".