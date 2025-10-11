Retegui: "Ho parlato con Kean, mi ha detto che non ha subito infortunio grave"

La Fiorentina e i tifosi viola sono in apprensione per le condizioni del centravanti gigliato, Moise Kean, che è uscito per un infortunio alla caviglia, durante la partita della Nazionale contro l'Estonia.

Un aggiornamento nel post gara lo ha offerto, il suo compagno di reparto in azzurro, Mateo Retegui, che ha detto a Sky: “Ho parlato con Kean negli spogliatoi e mi ha detto che non è un infortunio grave. E' importante questo perché abbiamo bisogno di Moise”.