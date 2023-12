Pesante successo della Sampdoria contro la Reggiana di Bianco. Un ex viola protagonista nella squadra di Pirlo

Pochi minuti fa si sono conclusi i cinque anticipi del sabato di Serie B e tra i risultati che saltano all'occhio c'è senz'altro quello della Sampdoria di Pirlo. I blucerchiati, in trasferta, riescono a trovare la quinta vittorie nelle ultime sei partite di campionato. La vittima di quest'oggi è la Reggiana dell'altro campione del Mondo Nesta e del centrocampista in prestito dalla Fiorentina Alessandro Bianco.

La partita viene decisa a cavallo tra primo e secondo tempo con la Sampdoria che trova prima il vantaggio al 44' con Kasami e poi il raddoppio al 46' con De Luca. Inutile la rete nei minuti di recupero di Portanova, che segna di fatto il risultato finale sull'1-2 per gli ospiti.

Da segnalare anche l'ottima prestazione di un altro ex viola, questa volta tra le file dei blucerchiati. Stiamo parlando del classe 2003 Daniele Ghilardi, ceduto nell'estate del 2002 a titolo definitivo al Verona ed ora in prestito a farsi le ossa in serie cadetta tra le fila doriane.