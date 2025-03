In conferenza stampa ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Panathinaikos il difensore greco Georgios Vagiannidis. Queste le sue considerazioni sulla partita di domani al Franchi contro i viola: "L'unico modo di approcciare alla partita deve essere quello di non pensare alla vittoria di Atene e di pensare come se fossimo 0-0. Non dobbiamo pensare a pareggiare, ma a vincere. Questo deve essere lo spirito con cui scendere in campo. Credo che nella nostra squadra sia fatta da grandi personalità. Ogni giocatore dà il proprio meglio in ogni partita, credo lo si veda.

Credo che negli ultimi anni abbiamo giocato tante finali, per noi ogni partita è una finale. Ovviamente quella di domani è una gara davvero importante per la nostra stagione e la qualificazione potrebbe essere una cosa molto positiva per noi. In caso di passaggio del turno possiamo ritenere la nostra stagione soddisfacente. La Conference è un sogno che si avvera, soprattutto giocare le fasi finali di questi torneo.

Quando gioco contro grandi avversari mi sento a mio agio, ci lavoro da tempo. Certo, sarà una partita difficile ma in caso di vittoria sarà ancora più bello. Quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà e capisco le incomprensioni dei tifosi. Siamo il Panathinaikos e dovremo primeggiare sia in Grecia che in Europa. Ora c'è anche un po' di stanchezza, ma non deve essere un alibi".