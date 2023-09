Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha spiegato a DAZN la scelta di non far giocare il centrocampista Arthur dall'inizio contro l'Atalanta: "Centrocampo fisico con Dunca e Mandragora ma senza Arthur? Ho deciso così per tanti motivi, sarà una partita dispendiosa e giovedì rigiochiamo. Oggi giochiamo contro una squadra tosta e dobbiamo abituarci a questo ciclo di impegni in campo".

E su Gonzalez titolare afferma: "Non è arrivato stanco affaticato, ha avuto tre giorni per stare con la squadra, se fossero stati meno avremmo valutato. Lui è arrivato contento per aver fatto gol in nazionale argentina ed è pronto con testa e gambe a trascinare la squadra".