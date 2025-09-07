Rientri dalle Nazionali: da Gudmundsson a Sohm, fino ad arrivare a Lamptey. Il punto

La Fiorentina di Stefano Pioli inizia a proiettarsi alla gara con il Napoli tra sedute atletiche e riposo. Ieri e oggi niente allenamenti, con la ripresa fissata dal tecnico per domani al Viola Park. Lo scrive La Nazione.

Prima Gud, poi tutti gli altri

L’unico calciatore che domani sarà a Bagno a Ripoli di rientro dalle Nazionali è Gudmundsson, per gli accertamenti a cui si sottoporrà per il problema alla caviglia. Invece, per gli altri bisognerà attendere almeno la giornata di martedì, quando torneranno Pongracic e Sohm, i primi a riaggregarsi: sono ad oggi ben sette i viola impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali.

E per ultimo…

Il rientro più tardivo sarà quello di Lamptey: il ghanese, che Pioli non ha ancora avuto modo di allenare, è atteso giovedì, a due giorni dal match con gli azzurri.