Maxi-telone in Fiesole? Sì, ma quando? Ancora serve tempo

Nelle ultime settimane ha tenuto banco in casa Fiorentina e nelle stanze di Palazzo Vecchio la possibilità di coprire con un maxi-telone il cantiere in Curva Fiesole, per migliorare la visibilità degli spettatori e della qualità delle immagini delle telecamere.

L'amministrazione sta studiando una soluzione adatta, con l'assessore allo sport Perini che ha confermato la volontà di coprire il cantiere per migliorare la fruizione della partita. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, però, la soluzione con tutta probabilità non sarà trovata in tempo per Fiorentina-Inter, prossima gara in programma al Franchi. Possibile dunque che l'esordio del “telone” sia rimandato ai prossimi appuntamenti della Fiorentina in casa.