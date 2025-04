Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina a due giorni dalla trasferta di San Siro contro il Milan.

“La Fiorentina con gli ultimi risultati ha fatto felici anche Roma e Bologna: con le ultime due vittorie ha riaperto di fatto la corsa alla Champions League. Ha fatto qualcosa di straordinario: vincere due partite del genere in questo modo e senza concedere gol non è facile, sopratutto tenendo il pallino del gioco. La Fiorentina ha giocato un secondo tempo contro l'Atalanta che ricordava il primo tempo di Bergamo: l'equilibrio nel primo tempo ha dato fiducia ai viola ed è stato frustante per loro, questo ha aiutato perchè ha portato serenità. E' stata una grande prestazione sotto tutti i punti di vista”.

“Ecco perchè sapevo che questa squadra aveva bisogno di tempo”

Ha anche aggiunto: “Mi voglio fare un compimento: sono contento di aver avuto fiducia e di aver avuto un tono di verso nell'analisi degli scorsi mesi della Fiorentina. Non si tratta di essere ottimisti o meno, significa solo aver fiducia nel lavoro. A volte in passato si andava oltre all'analisi, spesso sfociando nella polemica: l'ostracismo è un atteggiamento ormai troppo facile da avere, e forse troppo comodo. Era doveroso vedere cose diverse, ma siccome le critiche arrivavano anche da dentro confidavo che con il tempo fossero capiti e risolti tutti i problemi. Tante volte nello sport i problemi sono piu banali di quello che si vuol credere, a volte sono cose molto banali a fare la differenza. Una flessione fisica generica della squadra, le assenza concomitanti di tutto il centrocampo hanno fatto la differenza. La Fiorentina aveva trovato un assetto con Bove, Adli e Cataldi, e ad un certo punto si è trovato senza di loro con Palladino che ha dovuto ricostruire il centrocampo da capo”.

“Palladino è cresciuto molto. A Firenze siamo abituati a fare il salto triplo”

Ha parlato anche del mister: “Abbiamo un allenatore che è dovuto passare dalle forche caudine: non aveva ancora vissuto certe difficolta nelle sue esperienze precedenti. Io penso che oggi Palladino sia piu forte di due mesi fa, e ancora non è finita: arriveranno altre difficoltà. La Fiorentina ora si è messa in volata, quindi adesso le aspettative sono risalite le aspettative: dopo le ultime due partite siamo tornati a parlare di Champions a Firenze. Si fa il salto triplo in poche settimane: dalla Conference League alla Champions”.