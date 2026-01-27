Nzola, resta in Serie A? Da Reggio Emilia si spinge per la chiusura, ma la Fiorentina...

L’avventura di M’Bala Nzola al Pisa è terminata ormai da settimane, e l’attaccante si sta avvicinando sempre di più al Sassuolo, come afferma Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

E la Fiorentina cosa aspetta?

Manca però ancora il via libera da parte della Fiorentina, ancora proprietaria del cartellino del giocatore, che è arrivato in nerazzurro in prestito.

L'affare andrà in porto?

Sull’attaccante angolano si era mosso anche lo Spezia per riportarlo in bianconero, ma il Sassuolo è passato avanti e dunque si attende ancora l’ok finale dei viola. Nei sei mesi con la maglia del Pisa, Nzola ha segnato tre reti in diciassette partite.