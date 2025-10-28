Il Milan parte bene ma si spenge, settimo pareggio in campionato per l'Atalanta. Guarda LA NUOVA classifica di Serie A

Prosegue il turno infrasettimanale con la sfida del martedì sera: al Gewiss Stadium è 1-1 tra Atalanta e Milan.

La cronaca della partita

Parte in discesa la sfida per i rossoneri che trovano lo 0-1 dopo appena 4 minuti: un calcio d'angolo viene respinto fuori area, arriva Ricci che colpisce a botta sicura, ma è la deviazione di Ederson a beffare Carnesecchi per il vantaggio degli ospiti. Tuttavia, i ritmi si invertono velocemente e al 34simo è l'Atalanta a pareggiare con un'azione che nasce, incredibilmente, da un passaggio sbagliato da Modric: De Ketelaere recupera, appoggia a Pasalic che imbuca Lookman, che infila Maignan sul primo palo con una gran botta. Al rientro dall'intervallo però è il Milan a tornare nuovamente in crescita, e la migliore occasione arriva sui piedi di Fofana che, circa dal dischetto del rigore, tenta la girata ma non centra lo specchio per pochissimo. All'84simo, poi, grossa chance Atalanta con Zappacosta che conclude il contropiede con un gran destro a giro: super parata di Maignan che la toglie dal sette con la mano di richiamo. I bergamaschi continuano a spingere e poco dopo tocca a Musah la zampata vincente: bene Gabbia che si oppone e salva il risultato.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 21, Milan 18, Roma 15, Inter 15, Bologna 14, Como 13, Atalanta 13, Juventus 12, Udinese 12, Sassuolo 10, Cremonese 11, Torino 11, Lazio 11, Cagliari 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina 4, Genoa 3.