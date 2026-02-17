​​

Serata nefasta per le italiane: cade anche l'Atalanta di fronte al muro giallo. Scintille Palladino-Kovac nel finale

Palladino Fiorentina
Niente da fare per l'Atalanta di Palladino, che cade a Dortmund per 2-0 senza mai sembrare veramente pericolosa. Adesso l'accesso agli ottavi di Champions si fa complicato.

La cronaca della partita

Avvio dilagante dei gialloneri che dopo 3 minuti stanno già esultando: grande incornata di Guirassy su assist di Ryerson, per la rete del vantaggio che lascia di sasso gli orobici. Il primo tempo è un monologo dei tedeschi che poi, al 42', trovano anche il raddoppio: stavolta Guirassy fa l'assist e Beier, da due passi, deve solo appoggiare a porta sguarnita. Il secondo tempo non porta reti, ma nemmeno cambiamenti: timide proteste su un contatto che vede Krstovic cadere in area, ma l'arbitro non ravvede falli. Ci va molto più vicino il Borussia, ma non sfonda mai: risultato di 2-0 che quindi pesa sul morale degli orobici, come lasciato trasparire da Palladino che, al fischio finale, saluta nervosamente Kovac prima di abbandonare il terreno di gioco.

