ATALANTA 1-2 FIORENTINA (20' Vlahovic, 55' Baroncelli, 90+1' Rubino)

Una bellissima e convincente vittoria della Fiorentina, che con questi tre punti sale a quota 17 punti in classifica. Agganciate momentaneamente Sampdoria, Bologna e Lecce!

90+7' FINISCE QUI! Fiorentina batte Atalanta 2-1 grazie alle reti di Baroncelli e Rubino dopo il vantaggio iniziale della Dea con Vlahovic

90+5'- L'Atalanta ci prova con Castiello, palla di poco a lato

90+3'- Caprini in contropiede per il punto esclamativo sulla gara, tiro respinto

90+1'-GGGOOOOOOLLLLLLL DELLA FIORENTINAAA!! RUBINOOOOOOOOO!! RUBINOOOOOO!! La Fiorentina è avanti!! Ofoma sfonda a destra e lascia di tacco a Vitolo, cross in mezzo e Rubino mette dentro il 2-1 viola!

90'- 5 minuti di recupero

89'- Doppia occasione viola con Ofoma prima e con Gudelevicius!

88'- Ultimi cambi per Galloppa: dentro Ofoma e Vitolo, per Harder e Sene

85' Caprini a centimetri dal vantaggio! Biagetti crossa in mezzo ma la palla è lunga di un soffio per la testa di Caprini

84'- Volano cartellini! Biagetti ammonito per un fallo sulla trequarti viola

81'- Atalanta in dieci! Espulso Guerini per doppia ammonizione dopo un fallaccio a centrocampo. Il giocatore nerazzurro era stato ammonito pochi minuti prima per proteste!

78'- Ci prova Sené, ma l'attaccante viola strozza troppo il tiro e la palla finisce sul fondo

75'- TOGNETTI! Ancora su Vavassori il portiere gigliato salva il risultato

70'- Pazzesca parata di Tognetti su Vlahovic. Il portiere viola si immola sul serbo in uno contro uno a pochi metri dalla porta. Parata clamorosa

67'- Entrano Padilla e Gudelevicius, fuori Ievoli e Braschi

65'- In mischia ci prova Tornaghi in rovesciata. Apprezzabile il tentativo, ma la palla finisce alta

63'- Altro cartellino giallo per la Fiorentina. Questa volta l'ammonito è Braschi

57'- L'Atalanta risponde subito con l'incursione di Bonanomi, ma il suo tiro finisce sopra la traversa non lontano dall'incrocio

55'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINA!!!!! Baroncelli mette in rete di testa dopo la spizzata di Caprini! La Viola sfrutta l'ennesimo calcio d'angolo e pareggia i conti!

52'- Altro brivido per la Fiorentina sempre a causa di un'occasione sui piedi di Vlahovic, che prende spazio sulla destra e tenta il diagonale dall'interno dell'area viola. Fuori di poco

48'- La Fiorentina spinge forte con Rubino che prova di testa, ma la palla si impenna e il portiere nerazzurro para facile. Bravo Tognetti ad anticipare Vlahovic in contropiede sul capovolgimento di fronte

46'- Si riparte con un cambio in casa Fiorentina: dentro Biagetti fuori Kouadio ammonito

45' - Finisce qui il primo tempo!

34'- La Fiorentina va a caccia del pareggio e continua a collezionare calci d'angolo. Ma la difesa dell'Atalanta per il momento resiste

30'- Manzoni prova a toccare per Vlahovic praticamente al limite dell'area piccola viola. Spazza a fatica la difesa viola

26'- L'Atalanta non è sazia e continua ad attaccare. Ancora Vavassori scappa via alla difesa viola, ma non riesce a saltare Kouadio, ultima roccaforte viola prima di Tognetti

20' - GOL DELL'ATALANTA! A segno Vlahovic dopo un'azione da manuale dei nerazzurri. Imbucata centrale di Vavassori per il serbo che prima centra Kouadio e poi ribadisce in rete.

15'- Il primo cartellino giallo di Kouadio, che stende Vavassori in ripartenza e si becca il giallo. Lo stesso atalantino poi va a calciare la punizione dai 20 metri che finisce alta.

11'- Occasione per la Fiorentina con la bella idea di Rubino con il filtrante, ma la difesa della Dea respinge

8'- Prima parata anche per Tognetti, che blocca il tiro di Vavassori

5' - L'Atalanta parte forte, viola schiacciati dietro. La prima grande occasione è per il nerazzurro Vlahovic, che calcia a lato con la palla che esce di niente

1' - Inizia la partita!

La Fiorentina Primavera di Galloppa cerca di dare un po' di continuità agli ultimi tre risultati che l'hanno vista raccogliere 4 punti in campionato e qualificarsi per la semifinale di Coppa Italia. Impegno odierno però molto complicato, in casa dell'Atalanta: appuntamento alle 14,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.