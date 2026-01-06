La Gazzetta dello Sport: Il romanista che punta la Fiorentina

Una pagina sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 24

Il titolone scelto è: “Viola è solo l'inizio”. E ancora: “Solomon e altri colpi Paratici al lavoro: Baldanzi nel mirino”. Sommario: “L'israeliano ok al debutto, la Fiorentina ora punta il romanista. Piacciono anche Brescianini e Vavro”.

Kean e Gosens

In taglio basso c'è spazio per la formazione che vedremo in campo con la Lazio: “Kean e Gosens titolari domani all'Olimpico”. Sommario: “Vanoli, che recupera Fazzini per la panchina, confermerà il 4-1-4-1 che sta dando risposte positive”.