Mauro Bressan, ex Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno intervenendo su alcuni temi di casa viola, tra cui la permanenza in viola di Fagioli e gli altri elementi del centrocampo viola:

"Non penso che il gioco della Fiorentina passerà solo da Fagioli. Certo, ha qualità importanti, ma ci sarà anche altro. Ha mostrato fragilità mentali legate ad aspetti fuori dal campo. Sono convinto che quando avrà la mente libera darà una mano importante alla Fiorentina.

Son convinto che Pioli abbia già in mente le qualità dei giocatori che vuole, con la possibilità di cambiare anche durante la partita. Quest'anno si terrà più la palla rispetto al gioco di Palladino. Mi aspetto un nuovo centrocampista che possa aiutare negli inserimenti e possa riempire l'area.

Mandragora lo scorso anno in questo è stato molto bravo. Ha fatto una stagione anche fortunata il ragazzo, ma ha raggiunto una maturità importante, grazie anche alla testa libera. Secondo me però non è un fuoco di paglia. Quanto vale? Se lo dai via a 10 milioni cosa puoi trovare di meglio? Vedendo quanto chiedono a giro le squadre per me vale molto di più".