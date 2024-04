Řezník: "Non volevamo una partita aperta, è chiaro. Sono orgoglioso per come abbiamo lavorato. A Firenze ce la giocheremo"

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, il calciatore del Viktoria Plzen Radim Řezník ha parlato della prestazione della squadra: “Non volevamo chiaramente concedere una partita aperta. Sono orgoglioso di come abbiamo lavorato, a centrocampo e davanti c'è stata tanta corsa da parte dei miei compagni. Adesso vediamo a Firenze, ce la giocheremo. Non abbiamo avuto tante occasioni, ma neanche loro”.

E aggiunge: “Difficile gestire le energie anche per noi. Ho avuto molti problemi e continuo a non stare al massimo, ma adesso sono in salute e voglio giocare, come tutti quanti noi. Stiamo facendo tre competizioni, non è semplice ma il nostro lavoro è positivo. Cerco di essere utile alla squadra in tutti i modi possibili”.