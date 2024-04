Koubek: "Non abbiamo concesso una sola occasione alla Fiorentina. Ci aspettavamo di potercela fare rallentando i viola"

Il tecnico del Viktoria Plzen, Miroslav Koubek, è uscito moderatamente soddisfatto per lo 0-0 interno ottenuto dalla sua squadra contro la Fiorentina. Un risultato questo che lascia aperto il discorso qualificazione alle semifinali di Conference League.

“Rallentare l'avversario”

“Ci aspettavamo di potercela fare rallentando l'avversario e ripartendo in contropiede o colpendo sui calci piazzati” ha detto Koubek.

“Non abbiamo concesso niente ai viola”

E poi: “Abbiamo avuto una possibilità, ma non l'abbiamo sfruttata. Apprezzo il fatto che non abbiamo concesso una sola grande occasione alla Fiorentina. Non voglio utilizzare paroloni, ma i viola certamente creano più occasioni nelle partite del campionato italiano”.