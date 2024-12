Palladino micidiale non solo nella fase offensiva: Fiorentina-muraglia nei secondi tempi. Una statistica assurda

Non solo il record di vittorie consecutive. La Fiorentina di Palladino regge bene anche dietro, in difesa, con il clean sheet annoverato anche oggi contro il Cagliari. De Gea sta stupendo tutti, con parate (oggi in realtà nemmeno troppe), uscite e interventi che regalano sempre grande tranquillità alla difesa viola.

Una statistica assurda

La Fiorentina è protagonista particolarmente nei secondi tempi, quando c'è bisogno di mettere in cassaforte ciò che è stato seminato nelle prime frazioni di gioco. La squadra di Palladino si conferma l’unica squadra in Serie A a non aver mai subito gol dopo il 60’. Una statistica che la dice lunga anche sulla tenuta mentale dei ragazzi gigliati, con la testa sempre concentrata per tutti i novanta minuti.

E una sola rete subita in TUTTI i secondi tempi!

La Fiorentina, fra l'altro, ha incassato in questo campionato un solo gol nei secondi tempi: quello di Pulisic in Fiorentina-Milan 2-1, forse proprio la vittoria che ha stappato lo champagne targato Raffele Palladino. La Viola, lo dice la classifica, detiene la seconda miglior difesa del campionato (appena 10 reti subite in 14 gare disputate, come la Juve che però ne ha giocate 15), alle spalle del Napoli di Conte (9 gol presi in 14 uscite di Serie A).