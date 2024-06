A Palladino e il suo staff la decisione su una delle pedine di maggiore prospettiva per la Fiorentina: o promozione o prestito

Sull'edizione odierna de La Repubblica si legge un focus sul giovanissimo portiere classe 2006 della Fiorentina Tommaso Martinelli, titolare nell'ultima vittoria stagionale viola contro l'Atalanta. A parlare di lui è stato anche Lorenzo Fattori, dal 2020 responsabile tecnico dell’area portieri viola, che al quotidiano ha detto:

"Quando mi è arrivato il messaggio con la formazione ufficiale ho provato una bellissima emozione. Abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo benissimo e la Fiorentina è tra quei club che negli ultimi anni fornisce più portieri alle nazionali giovanili. Il mio lavoro è di coordinamento e gestione ma questi risultati sono frutto delle mani di tutti i nostri allenatori dei portieri che per me sono i più bravi al mondo. Un nome su tutti: Massimiliano Benassi, che ha gestito Martinelli dai 15 ai 17 anni. Lavoriamo con un metodo ben strutturato e collaudato dove il portiere è al centro del gioco, si allena attivamente con la squadra e l’allenatore dei portieri è parte del gruppo e non più un elemento isolato".

Adesso Palladino e il suo staff dovranno prendere una decisione importante su quello che sarà il futuro di uno dei portieri più promettenti d'Italia. Dopo una stagione da terzo, o sarà promosso secondo portiere in prima squadra alle spalle di Terracciano o cercherà esperienza in prestito.