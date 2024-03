Il fattore casa per impensierire la Roma. E la Fiorentina deve cambiare il rendimento del 2024

In questo momento, anche per la Fiorentina, non è facile fermare la nuova Roma di Daniele De Rossi, un'altra squadra rispetto a quella del pari all'Olimpico a dicembre. L'ex calciatore giallorosso ha cambiato completamente faccia all'organico, portando serenità e consapevolezza, oltre a un gioco decisamente più congeniale.

Come fermare questa Roma?

Per una Fiorentina senza troppe certezze e alla ricerca della continuità, non sarà una serata semplice. La Viola può contare sul fattore casa, davanti a oltre 30mila spettatori: nelle ultime otto al ‘Franchi’ ne ha vinte sei, con un pareggio e una sconfitta. La squadra di Italiano, per altro, in questa stagione è stata battuta soltanto in tre occasioni davanti al proprio pubblico.

Il rendimento da cambiare

Il dato che riporta La Gazzetta dello Sport sottolinea un rendimento non soddisfacente per il 2024 della Fiorentina in Serie A. Nove punti in nove partite: due vittorie, tre pareggi, quattro sconfitte. Italiano cerca la svolta già da stasera.