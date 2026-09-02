Gnonto: "Ho voluto fortemente la Fiorentina, sono qui per dimostrare le mie qualità. Voglio ripagare la fiducia di tutti"

Il nuovo attaccante della Fiorentina Wilfried Gnonto si è presentato ai canali ufficiali del club: “Sono davvero contento e soddisfatto di essere qui. E' un onore per me vestire questa maglia, non vedo l'ora di iniziare. Torno in Italia ma questa è la mia prima esperienza in Serie A in prima squadra, e farlo in una squadra come la Fiorentina per me è motivo di orgoglio”.

“Ho vissuto tante esperienze”

Poi ha aggiunto: “Nelle ultime stagione ho accumulato un buon bagaglio di esperienze, anche diverse tra loro, che mi hanno fatto maturare e crescere. Voglio mostrare le mie qualità anche in Serie A”.

“Ho voluto fortemente la Fiorentina”

Infine: “Ho incrociato un po' tutti qui al Viola Park, sono stato accolto benissimo. Ho trovato dei compagni per bene, entusiasti di avermi qui con loro, spero di ripagare sul campo la fiducia di tutto. Ho tantissima voglia di scendere in campo, ho voluto fortemente la Fiorentina e adesso arriva la parte più bella”.