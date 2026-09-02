Beto: "Felice di essere tornato in Serie A. Stupendo giocare per un pubblico come quello della Fiorentina"

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il nuovo attaccante viola Norberto Beto si è presentato così: “Sono molto contento di essere qui, in un club storico come la Fiorentina. Voglio cominciare subito a lavorare e a giocare con questa maglia. Conosco bene la Serie A, a Udine mi trovavo bene e quindi sono felice di tornare nel campionato italiano”.

“Bello giocare per questo pubblico”

Poi ha aggiunto: “Non conoscevo nessuno dei miei compagni personalmente, ma di molti ho sentito parlare per quello che hanno fatto sul campo. So che la tifoseria viola è fantastica, è bello giocare per un pubblico così passionale. Dovrò essere pronto per fare del mio meglio e renderli felici”.