Beto: "Felice di essere tornato in Serie A. Stupendo giocare per un pubblico come quello della Fiorentina"
Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il nuovo attaccante viola Norberto Beto si è presentato così: “Sono molto contento di essere qui, in un club storico come la Fiorentina. Voglio cominciare subito a lavorare e a giocare con questa maglia. Conosco bene la Serie A, a Udine mi trovavo bene e quindi sono felice di tornare nel campionato italiano”.
“Bello giocare per questo pubblico”
Poi ha aggiunto: “Non conoscevo nessuno dei miei compagni personalmente, ma di molti ho sentito parlare per quello che hanno fatto sul campo. So che la tifoseria viola è fantastica, è bello giocare per un pubblico così passionale. Dovrò essere pronto per fare del mio meglio e renderli felici”.
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