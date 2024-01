Marco Bucciantini a Radio Bruno risponde a tante domande dei tifosi e si esprime a tutto tondo su moltissimi temi di casa Fiorentina.

‘Restiamo con Sottil se deve arrivare Rodriguez’

“Ikone non è un campione, non accostiamolo a Ilicic, il livello è molto diverso. A Bergamo lo sloveno è diventato un campione. A destra siamo coperti con lui e Nico, certo, uno come Ngonge avrebbe potuto scombinare i piani tattici della Fiorentina, ma costava. Servono titolari alla Fiorentina. Ikone lo cambierei anche, sì, ma con uno più forte e che giocasse dal lato opposto del campo rispetto a Gonzalez. Non toglierei Ikone per prendere uno come Rodriguez, che ha giocato in MLS e in Messico, questo è mortificare i propri calciatori. A quel punto resto con Sottil che è cresciuto a Firenze come calciatore, spero che l’uruguaiano non arrivi”.

‘All’Inter mancano i centrocampisti più forti, gara d'andata non fa testo'

“Italiano è un allenatore ambizioso, trascina i calciatori e penso che stia bene a Firenze e ci tiene alla Fiorentina. Poi ogni tecnico si aspetta molto dal mercato e le statistiche da tempo indicano chiaramente cosa serve dal mercato. Anche lui non credo voglia calciatori che fanno numero, ma che possano invece migliorare la squadra. All’Inter mancheranno i due centrocampisti più forti della Serie A, Barella e Calhanoglu. La gara di andata non fa testo, la Fiorentina aveva già giocato 4 partite ed arrivava dalla sfida col Rapid. È la squadra più forte d'Italia, dobbiamo goderci questa partita”.