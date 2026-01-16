Kean a rischio per Bologna: l'attaccante della Fiorentina non si è allenato. Aggregato Braschi

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean sta trascorrendo una stagione particolarmente travagliata. Il suo rendimento è ben distante da quello dell'anno scorso e ci sono anche alcuni problemi fisici che lo tartassano. Anche in questi ultimi giorni.

Kean assente a Bologna?

Evidentemente Kean non ha ancora smaltito il problema alla caviglia destro, che gli provoca dolore ripetutamente e che non è stato del tutto risolto. La settimana del “tour de force” è andata tutto sommato bene, con tanto di gol alla Cremonese, ma ora la situazione è più critica.

Il centravanti viola non si allena

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, oggi Kean non si è allenato. La trasferta di Bologna è a rischio, quasi certamente per un posto da titolare, forse anche la stessa convocazione. In prima squadra è stato infatti aggregato dalla Primavera Riccardo Braschi, che infatti oggi era assente contro il Milan.