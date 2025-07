La questione stadi, con particolare riferimento al processo di ristrutturazione, come sappiamo ormai non è un affare della Fiorentina. Negli ultimi anni molte squadre hanno iniziato questo viaggio verso nuovi impianti maggiormente funzionali e meno fatiscenti rispetto a quelli attuali. Negli ultimi giorni è diventato una priorità anche del Lecce.

Non solo a Firenze, anche a Lecce lo stadio diventa una questione

E quest’oggi il presidente dei salentini Sticchi Damiani, con un video apparso sui canali social del club giallorosso, ha precisato che la squadra di Eusebio Di Francesco giocherà tutta la prossima stagione nell'impianto che si sta rinnovando. Questo un estratto dei concetti espressi dal numero uno del Lecce:

"Non ci saranno partite lontano dal Via del Mare. Tutte le partite del prossimo campionato si giocheranno lì e con capienza piena. Nell'ipotesi peggiore abbiamo chiesto quali potrebbero essere i peggiori disagi. Ci hanno detto che piccoli spicchi di settori di 2-3 mila tifosi possano essere coinvolti in lavori che li rendano inagibili. In questo caso sarà il Lecce a farsi carico di sistemare gratuitamente i tifosi colpiti da questo disagio. Ma si tratta solo di una eventualità”.

“Alla fine della prossima stagione avremo un nuovo Stadio Via del mare”

Ha anche aggiunto: “Sulla Tribuna Ovest: quando inizieranno i lavori per la copertura totale ci sarà una fase in cui potrà perdere in parte o del tutto la copertura in attesa che venga montata la nuova. Alla fine della prossima stagione, nei mesi estivi del 2026 avremo uno stadio nuovo, completamente ristrutturato".