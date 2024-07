La brusca virata del Milan verso Amrabat

Brusca frenata del Milan per Youssouf Fofana del Monaco: questione di prezzo del cartellino, di valutazione ritenuta eccessiva da parte del club rossonero. Una notizia questa che potrebbe tornare buona per la Fiorentina.

Entra in gioco Amrabat

Questo perché la dirigenza milanista rischia di dover cambiare obiettivo per il centrocampo e i nomi che possono essere presi in considerazione, scrive stamani Tuttosport, sono quelli di Richard Rios del Palmeiras (valutato 30 milioni), Sofyan Amrabat (tornato alla Fiorentina dopo non esser stato riscattato dal Manchester United) e anche Adrien Rabiot, che dopo essersi svincolato dalla Juventus attende la proposta giusta.

Il marchio di Ibrahimovic

Il Milan non può più temporeggiare, anche perché il tecnico Fonseca ha bisogno di quel tipo di giocatore per sviluppare al meglio il suo gioco. Un po' di tempo fa scrivemmo della stima riposta da Zlatan Ibrahimovic su Amrabat e adesso quell'imprimatur comincia a pesare effettivamente sul mercato.