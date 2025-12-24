​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Due obiettivi in difesa, Dzeko saluta e c'è il rebus Gudmundsson

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola prime uscite”. E ancora: “Dzeko saluta, rebus Gud Difesa due obiettivi: Coppola e Dragusin”. 

Pagina 18

Sulla squadra: “E' questa la Viola”. Sottotitolo: “Vanoli non cambia: tranne Ranieri, tutti confermati”. In taglio basso: “De Gea nuovo capitano: ecco perché”. 

Pagina 19

Qui leggiamo: “Paratici affronta i nodi di gennaio”. Sottotitolo: “Ha chiesto agli Spurs di essere libero per inizio mercato: Coppola e Dragusin idee per la difesa. Dzeko in uscita e rebus Gud”. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (3)