Zeidler: "Fiorentina disastrosa? Esagerato, prestazione negativa ma per merito nostro. Noi siamo stati squadra"

Se da un lato c'è la prolungata e interminabile delusione della Fiorentina, dall'altro c'è inevitabilmente la gioia lato Losanna. Alla fine il successo contro la squadra viola non è bastato per rientrare tra le prime otto, complice la rimonta in extremis dell'AEK Atene. Ma il tecnico Peter Zeidler si dice comunque molto soddisfatto.

“Una delle migliori partite della stagione del Losanna”

“Abbiamo giocato una delle nostre migliori gare della stagione. Prima di tutto, siamo stati una squadra e ha funzionato. Abbiamo replicato le cose meravigliose fatte contro il Besiktas. Festeggiare? Di solito non bevo… ma stasera mi sono concesso una birra. Complimenti ai miei ragazzi”.

“Fiorentina? Negativa anche per merito nostro. L'aspetto mentale…”

Sulla Fiorentina: “Ha grandissimi giocatori, è esagerato definire disastrosa la loro partita. Certamente è stata negativa, ma anche per merito nostro. L'ho vista nelle ultime due partite prima di questa e abbiamo capito che l'aspetto mentale era la chiave per vincere. Kean? Fortunatamente lo hanno tenuto in panchina”.