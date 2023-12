Da riserva alla Fiorentina alla super richiesta titolarità a Napoli: Gollini, come ti è cambiata la vita in un anno

Solo sei mesi a Firenze per Pierluigi Gollini, portiere che arrivò due estati fa alla Fiorentina in prestito dall'Atalanta. Qualche partita, diversi orrori e a gennaio il cambio con il Napoli con Sirigu (anche per lui 6 mesi non fortunati in viola). Il classe '95 era arrivato in viola per lottarsi il posto con Terracciano, ma tra i due non ci fu storia.

Storia, appunto, diversa sembra essere a Napoli, dove il portiere è rimasto in prestito sempre dalla Dea e ora potrebbe diventare titolare dei campioni d'Italia. A chiederlo sono i tifosi partenopei, che non hanno digerito le ultime incertezze di Meret tra i pali e ora chiedono a gran voce il cambio in porta con l'ex viola. Come ti è cambiata la vita in un anno Gollo…

